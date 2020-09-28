Концепт наполнен массой инновационных электронных помощников и передовых технологий.

Honda представила на автосалоне в Пекине прототип под названием SUV E: Concept. Электрический кроссовер демонстрирует облик будущей серийной модели для Китая.

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Подробностей о концепте чрезвычайно мало, но на фотографиях, опубликованных компанией, можно увидеть спортивную двухдверную модель, которая стирает грань между кузовом типа шутинг-брейк и традиционным кроссовером. Передняя часть кроссовера наклонена под углом, который мы обычно ассоциируем с BMW 1980-х годов, при этом она гармонично сочетается с тонкими линиями светодиодных фар и чрезвычайно большими вентиляционными отверстиями. Последние подчеркивают спортивность, как и черная отделка колесных арок.

Honda рассказывает, что SUV E: Concept оснащен самыми современными электронными средствами управления (включая следующее поколение комплекса Sensing) и ассистентскими интерфейсом с искусственным интеллектом. Концепт позволяет пользователям подключить свой смартфон к информационно-развлекательной системе, и он получает эфирные обновления.

Технические характеристики концепта не были раскрыты, упоминается лишь, что он полностью электрический. Хэтчбек Honda E мог бы поделиться своими агрегатами с этим кроссовером. Кроме того, компания разрабатывает электрические силовые агрегаты вместе с General Motors.

Фото: Honda SUV E: Concept / Honda