Стильний вигляд, габарити компактного хетчбека і арсенал для легкого бездоріжжя.

Достроково розсекречена модель Lynk & Co 06 виявилась “високою” версією хетчбека Lynk & Co 04.

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За класифікацією материнської Volvo, новинка могла б мати позначення XC20, оскільки помітно менша за компактний кросовер XC40. Водночас, “Шістка” сполучена зі свіжим китайським паркетником Geely Icon, з котрим майже ідентична за габаритами. 06 має довжину 4340 мм, ширину – 1820 мм, висоту – 1625 мм і 2640 мм між осями. Autohome припускає, що саме від Icon новий Lynk успадкував платформу, що означає відсутність повнопривідної трансмісії.

Натомість буде гібридна силова установка типу PHEV, значно потрібніша цільовій аудиторії новинки. На фотографіяф машини ззаду показано дві версії, причому в гібридної патрубки вихлопної системи видно, а бензинова свої приховує. Базовим мотором для нового кросовера повинен стати півторалітровий трициліндровий турбоагрегат у зв’язці з 7-швидкісною роботизованою коробкою передач. Потужність – близько 175-180 к.с.

Фото: Lynk & Co 06 / Autohome

Шпигунські фото салону Lynk & Co 06 показують, що в ньому також багато спільного з Geely Icon. Гібрид PHEV поєднає той же двигун з електромотором, завдяки зможе розвивати близько 250 к.с. потужності, витрачаючи менше 5 літрів пального на 100 км, та буде здатен долати на чистій електротязі 55 км.

Коли шведсько-китайський бренд планує офіційно представити Lynk & Co 06 наразі невідомо.

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