Стильный вид, габариты компактного хэтчбека и арсенал для легкого бездорожья.

Досрочно рассекреченная модель Lynk & Co 06 оказалась "высокой" версией хэтчбека Lynk & Co 04.

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По классификации материнской Volvo, новинка могла бы иметь обозначение XC20, поскольку заметно меньше чем компактный кроссовер XC40. В то же время, “шестерка” соединена со свежим китайским паркетником Geely Icon, с которым почти идентична по габаритам. 06 имеет длину 4340 мм, ширину – 1820 мм, высоту 1625 мм и 2640 мм между осями. Autohome предполагает, что именно от Icon новый Lynk унаследовал платформу, что означает отсутствие полноприводной трансмиссии.

Зато будет гибридная силовая установка типа PHEV, значительно нужнее целевой аудитории новинки. На фотографиях машины сзади показаны две версии, причем в гибридной патрубки выхлопной системы видно, а бензиновая свои скрывает. Базовым мотором для нового кроссовера должен стать полуторалитровый трехцилиндровый турбоагрегат в связке с 7-скоростной роботизированной коробкой передач. Мощность – около 175-180 л.с.

Фото: Lynk & Co 06 / Autohome

Шпионские фото салона Lynk & Co 06 показывают, что в нем также много общего с Geely Icon. Гибрид PHEV соединит тот же двигатель с электромотором, благодаря которому сможет развивать около 250 л.с. мощности, расходуя меньше 5 литров топлива на 100 км, и будет способен преодолевать на чистой электротяге 55 км.

Когда шведско-китайский бренд планирует официально представить Lynk & Co 06 пока неизвестно.

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