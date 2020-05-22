Інноваційний електрокар має чимало особливостей, серед яких 7 дверцят для доступу в салон, півтисячі датчиків, штучний інтелект і можливість комунікувати з іншими машинами на дорозі та інфраструктурою, за допомогою інтернет-зв'язку стандарту 5G-V2X.

Стартап Human Horizons об’єднався з телекомунікаційним гігантом China Telecom для створення першого серійного автомобіля з вбудованою мережею 5G і підтримкою стандарту V2X.

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Завдяки впровадженню цих технологій електричний кросовер HiPhi 1 зможе в режимі реального часу обмінюватись данними з іншими розумними автомобілями та об’єктами інфраструктури.

Електричний кросовер HiPhi 1 справив публічний дебют минулого року. Автомобіль оснащується силовою установкою, що складається з акумулятора на 96 кіловат-годин і двох електромоторів потужністю 268 кінських сил кожен. Позначку у 100 км/год на спідометрі кросовер проходить за 3,6 секунди, після старту з місця, а на одному заряді здатен долати 645 кілометрів.

Орієнтуватися в просторі HiPhi 1 допомагають понад півтисячі різноманітних датчиків, камер і оптичних далекомірів. Дані, що надходять в режимі реального часу, обробляє нейромережа. Це чотири контролери домену і шість мікрокомп'ютерів, підключені до загальної гігабитной мережі. Кросовер здатний аналізувати величезні масиви інформації лише за допомогою бортової системи, а в разі необхідності задіяти можливості хмарної обчислювальної платформи.

Впровадження стандарту 5G-V2X стане частиною стратегічного плану, названого 3 Smart: smart vehicle (розумний автомобіль), smart transportation (розумна транспортна система) та smart city (розумне місто).



У рамках цього плану, компанія Human Horizons вже будує “розумне місто” на території Парку високих технологій Чжанцзян в Шанхаї. Звичного нам сьогодні транспорту у ньому не буде – лише електрокари, безпілотники, “розумні дороги” та “розумна транспортна система”.

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