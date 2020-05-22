Инновационный электрокар имеет множество особенностей, среди которых 7 дверей для доступа в салон, полтысячи датчиков, искусственный интеллект и возможность коммуницировать с другими машинами на дороге и инфраструктурой, с помощью интернет-связи стандарта 5G-V2X.

Стартап Human Horizons объединился с телекоммуникационным гигантом China Telecom для создания первого серийного автомобиля с встроенной сетью 5G и поддержкой стандарта V2X.

Также интересно: Обзор лучших автомобильных технологий выставки CES 2020

Благодаря внедрению этих технологий электрический кроссовер HiPhi 1 сможет в режиме реального времени обмениваться данными с другими разумными автомобилями и объектами инфраструктуры.

Электрический кроссовер HiPhi 1 произвел публичный дебют прошлого года. Автомобиль оснащается силовой установкой, состоящей из аккумулятора на 96 киловатт-часов и двух электромоторов мощностью 268 лошадиных сил каждый. Отметку в 100 км/ч на спидометре кроссовер проходит за 3,6 секунды, после старта с места, а на одном заряде способен преодолевать 645 километров.

Ориентироваться в пространстве HiPhi 1 помогают более полутысячи различных датчиков, камер и оптических дальномеров. Данные, поступающие в режиме реального времени, обрабатывает нейросеть. Это четыре контроллера домена и шесть микрокомпьютеров, подключенные к общей гигабитной сети. Кроссовер способен анализировать огромные массивы информации только с помощью бортовой системы, а в случае необходимости задействовать возможности облачной вычислительной платформы.

Внедрение стандарта 5G-V2X станет частью стратегического плана, названного 3 Smart: smart vehicle (умный автомобиль), smart transportation (умная транспортная система) и smart city (умный город).

В рамках этого плана, компания Human Horizons уже строит "умный город" на территории Парка высоких технологий Чжанцзян в Шанхае. Привычного нам сегодня транспорта в нем не будет – только электрокары, беспилотники, "умные дороги" и "умная транспортная система".

Читайте также: Сеть 5G: что она даст автомобилистам