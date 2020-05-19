Автомобиль будет знать сигналы светофора и пешеходов, которые внезапно будут выбегать на дорогу.

Более трех лет группа компаний по производству автокомпонентов и исследовательские институты работали над проектом 5G NetMobil и наконец представили его первые результаты.

Проект 5G NetMobil нацелен на решение сразу нескольких вопросов: организацию безопасного движения транспортных средств, предотвращение аварийных ситуаций, интеллектуальное управление транспортным потоком, а также синхронизацию данных приложений и устройств, связанных с безопасностью движения, – все через сотовую сеть пятого поколения.

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Внимание, пешеход!

Предугадать внезапное появление пешеходов на перекрестках или других машин за поворотом во многих ситуациях довольно сложно. Новая сеть передачи данных позволит оценивать дорожную обстановку независимо от наличия каких-либо препятствий. Прямой канал связи между автомобилями (V2V), между автомобилями и инфраструктурой (V2I), а также автомобилями и сетью (V2N) поможет водителю получать всю необходимую информацию в режиме реального времени.

Уже в ближайшем будущем поможет водителям управлять информация, которая будет передаваться из радаров и других дорожных приборов на основе технологии 5G. Например, камера на перекрестках будет распознавать пешеходов и велосипедистов, которые находятся рядом или направляются на дорогу. Система за несколько миллисекунд будет предупреждать об этом каждый приближающийся автомобиль.

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Грузовики без водителей

Коммерческие транспортные средства в будущем смогут использовать этот канал передачи данных для передвижения в автоколонах – наличие сигнала между грузовиками синхронизирует ускорение, торможение и рулевое управление всех автомобилей, а также позволит сократить расход топлива.

«Благодаря технологии 5G NetMobil мы можем продемонстрировать, как современные коммуникационные технологии делают дорожное движение более безопасным, эффективным и одновременно экономичным», - отметил Томас Рейчел, государственный секретарь парламента в Министерстве образования и науки Германии. На реализацию проекта ведомство выделило 9,5 миллиона евро.

Напомним, когда появятся автономные автомобили.