Автомобіль знатиме про сигнали світлофора та пішоходів, які раптово вибігатимуть на дорогу.

Понад три роки група компаній з виробництва автокомпонентів та дослідницькі інститути працювали над проектом 5G NetMobil і нарешті представили його перші результати.

Проект 5G NetMobil націлений на вирішення відразу декількох питань: організацію безпечного руху транспортних засобів, запобігання аварійним ситуаціям, інтелектуальне управління транспортним потоком, а також синхронізацію даних додатків і пристроїв, пов'язаних з безпекою руху, – все через стільникову мережу п'ятого покоління.

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Увага, пішохід!

Передбачити раптову появу пішоходів на перехрестях або інших машин за поворотом в багатьох ситуаціях досить складно. Нова мережа передачі даних дозволить оцінювати дорожню обстановку незалежно від наявності будь-яких перешкод. Прямий канал зв'язку між автомобілями (V2V), між автомобілями та інфраструктурою (V2I), а також автомобілями та мережею (V2N) допоможе водієві отримувати всю необхідну інформацію в режимі реального часу.

Вже в найближчому майбутньому водіям допоможе керувати інформація, яка передаватиметься з радарів та інших дорожніх приладів на основі технології 5G. Наприклад, камера на перехрестях буде розпізнавати пішоходів і велосипедистів, які знаходяться поряд чи прямують на дорогу. Система за кілька мілісекунд попереджатиме про це кожен автомобіль, що наближається.

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Вантажівки – без водіїв

Комерційні транспортні засоби в майбутньому зможуть використовувати цей канал передачі даних для пересування в автоколонах – наявність сигналу між вантажівками синхронізує прискорення, гальмування і рульове управління всіх автомобілів, а також дозволить скоротити витрату пального.

«Завдяки проєкту 5G NetMobil ми можемо продемонструвати, як сучасні комунікаційні технології роблять дорожній рух безпечнішим, ефективним і водночас економічним», - зазначив Томас Рейчел, державний секретар парламенту в Міністерстві освіти і науки Німеччини. На реалізацію проекту відомство виділило 9,5 мільйона євро.

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