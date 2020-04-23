У майбутньому для вантажних перевезеннь на 10 фур потрібен буде лише один водій. Принаймні так вважає шведський стартап Einride, який продемонстрував відео, в якому один оператор може керувати одразу кількома вантажівками.

Щоправда, поки що мова йде про 2 машини, але це тільки випробування. Спеціаліст на екранах бачить усе, що відбувається навколо машини. А керує вантажівкою за допомогою джойстика, наче в комп'ютерних іграх.

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За інформацією розробника, допомога автономним машинам потрібна в основному під час виїзду на маршрут і під час повернення. А основну частину дороги фура їхатиме автономно.

Дивіться відео, як працюють автономні вантажівки:

Технологія одночасного керування вантажівками дозволить перевізникам суттєво зменшити вартість перевезень і не залежати від людського фактора – втоми водіїв.



Einride – вантажівки майбутнього / Фото Einride



Водій може віддалено керувати вантажівкою / Фото Einride

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Через коронавірус у світі дотримуються політики соціального дистанціювання. Автовиробники теж не лишаються осторонь від нових тенденцій і змінюють свої логотипи.

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Дивіться відео програми "Авто24":