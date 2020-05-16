Часи, коли автомобіль буде рухатись без участі водія, не те що поряд – вони вже настали. А як працює автопілот в машині? І коли ми нарешті побачимо машини без водіїв на наших вулицях?

Автопілот в машині – термін суто слов’яномовний. Європейські та заокеанські виробники називають такі машини автономними, хоча насправді їхнє формулювання менш точне. Ще двійко наших термінів – безпілотний автомобіль, самокерований автомобіль.

Наявність керма і присутність водія у салоні за можливості його втручання у керування передбачається аж до 4 рівня автопілота.

Мета створення таких машин комплексна: підняти на новий рівень безпеку руху, підвищити комфортність для користувачів авто і нарешті, зекономити гроші на зарплаті водіїв.

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Отже, автомобілі, які можуть їхати без водія, існують вже сьогодні. Хоча при тому йдеться або про експериментальні зразки, або про роботаксі, або про преміальні моделі лічених брендів (наприклад, Mercedes-Benz, Tesla, BMW). До того ж нинішній автопілот більш-менш впевнено працює тільки на заміських магістралях. Одне слово, для більшого поширення самокерованих машин конструкторам потрібно ще кілька років.

Як працює автопілот на автомобілі

Для того, щоб автомобіль міг їхати без водія, потрібно забезпечити три умови:

Машина має “побачити” всі подробиці дорожньої обстановки, що мають відношення до безпеки її руху. Ця проблема в цілому вирішена конструкторами, причому в деяких випадках – результат навіть кращий, ніж це робить водій-людина (наприклад, вночі). Електронний мозок повинен опрацювати інформацію і прийняти рішення щодо наступних дій. Це було найважчим завданням – в першу чергу через “загальмованість” процесорів у порівнянні з мозком людини. Вже кілька років як комп’ютери автопілотів стали швидшими за людину. Але справа не лише в швидкості, а й в алгоритмах. Органи керування безпілотного автомобіля – кермо, гальма, двигун і трансмісія - повинні вміти підкорятися автопілоту. Це стало остаточно можливим ще на початку 2000-х, коли з’явилися електропідсилювачі керма, системи допомоги при гальмуванні, АКП з електронним управлінням тощо.

Вже сьогодні є кілька серійних моделей, які дозволяють водієві облишити керування на певний термін. За кілька років такі машини стануть доступнішими.

До 100-відсоткового автопілота конструктори світового автопрому крокують через 5 рівнів автономності: починаючи від адаптивного круїз-контролю і перших паркувальних систем (1 рівень) до відсутності водійського місця водія як такого (5 рівень).

Станом на весну 2020 року людство довело свої серійні автомобілі до 4 рівняі: від водія не потребується постійної уваги, він може навіть іноді покинути своє місце. При цьому є декілька маршрутів, де робототаксі працюють без водія на водійському місці (Waymo і Яндекс).

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Найсвіжіша новина: буквально днями Volvo оголосила, що вже у 2022 році розпочне продавати модель на платформі SPA 2, яка зможе їздити по заміських автотрасах без участі водія.

Майбутнє поряд

Між тим, ми не помічаємо, що давно вже користуємося деякими системами, які вже сьогодні можна змонтувати на безпілотні автомобілі – і насправді так воно і є.

Системи автоматичного паркування, утримання машини у заданій смузі руху, автоматичного гальмування перед перешкодою, не говорячи вже про давно запроваджені електронні системи безпеки типу ABS, ESP, TCS тощо – це ні що інше, як готові елементи майбутніх автомобілів-безпілотників.

На серійних машинах з автопілотом усі численні сенсори сховані під панелями.

Камери, радари і лідари, що розпізнають об’єкти (в тому числі поза межами дороги) навколо, процесори, які прораховують траєкторію їхнього руху на предмет перетинання з маршрутом машини, сенсори прискорення у трьох вимірах, датчики повороту, геолокація з точність до 0,5 м – всі ці компоненти автопілотів відпрацьовуються вже більше десятка років. Вони вже готові замінити очі, вуха і вестибулярний апарат людини-водія. Так само як готові замінити його руки й ноги електропідсилювач керма, гальма з акумулятором тиску та роботизовані трансмісії.

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Ще не все готово

Звісно, для подальшого розвитку автопілотів потрібно багато що зробити – причому це стосується не тільки автомобільних конструкторів. У перспективі більшість об’єктів дорожньої та вуличної інфраструктури мають бути оснащені системами дистанційного інформування всіх учасників дорожнього руху.

Тобто світлофори, перехрестя, мости та мало не кожен ліхтарний стовп в ідеалі могли б отримати датчики збирання інформації про дорожній рух та роздавання її усім учасникам дорожнього руху по мережі 5G. Певно, у розвинених країнах та великих містах так воно колись і стане.

Обмін автомобілів і об’єктів інфраструктури інформацією щодо актуального трафіка буде можливим після облаштування стійких мереж зв’язку 5G.

Та й самі автомобілі ще повинні отримати системи телематики, які доповідатимуть оточуючим не тільки про свій технічний стан і статус на дорозі, і й про свої наміри – запланований поворот, екстрене гальмування, потрапляння в ДТП тощо. Все дозволить зробити пересування на автомобілі більш безпечним та швидким.

Таким чином, масове поширення автопілотів 4 і тим більше 5 поколінь можливе лише за участі держав. І протягом як мінімум п’яти років провідні компанії – автовиробники та IT-розробники – разом з урядами кількох країн предметно працюють над поетапним втіленням у життя програм розвитку самокерованого транспорту. На нашу думку, роботи в цьому напрямку вистачить до кінця поточного десятиріччя. Але після цього можна буде очікувати масової появи на вулицях як мінімум таксі і автобусів без водійського місця.

Рекомендація Авто24

Не будемо поспішати – революцій у справі поширення самокерованих автомобілів точно не буде. Процес переходу автомобілів на повний автопілот йтиме неквапливо, і ми до ідеї руху без водія ще встигнемо звикнути. Побачити вулиці, цілком заповнені самокерованими машинами, зможуть тільки наймолодші з наших читачів, причому в залежності від регіону мешкання. Однак, радіймо з того, що на наших авто вже сьогодні є діючи елементи систем безпілотників – це дуже добре для безпеки руху.

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