Одна з найважчих "вправ" для водіїв-початківців – виїзд на завантажену вулицю з двору або дороги, що примикає. Як вливатися в потік, не створюючи при цьому аварійних ситуацій і не заважаючи іншим водіям?

В такому маневрі немає проблеми, коли перетин доріг регулюється, але це справжнє випробування на майстерність і витримку, якщо доводиться вливатися в потік транспорту, що рухається на швидкості, з другорядного напрямку – на транспортній розв'язці, на малопомітному перехресті, в місці звуження багатосмугової дороги.

З недавніх пір виїзд на перехрестя з круговим рухом став до певної міри випробуванням для малодосвідчених водіїв.

Проблема тут в тому, що при щільному потоці на головному напрямку і суворому дотриманні правил дорожнього руху водій на другорядній дорозі може чекати можливості проїхати дуже довго. Тому йому потрібно проявити деяку сміливість та енергійність. Тут і виникає колізія – з'являється небезпека створити загрозу водіям, які їдуть головною дорогою.

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Згодом приходить досвід і чуття, що дозволяють влаштовуватися в потік без ризику для себе і без незручностей для інших водіїв. Але щоб прискорити процес звикання, ми приготували кілька підказок з власного досвіду.

Будьте чемні: якщо за правилами ви повинні пропустити тих, хто їде по дорозі, що перетинається – зробіть це, пригальмувавши і пропустивши кілька автомобілів (це стосується перш за все виїзду з дворів і другорядних вулиць). Не вклинюйтесь в потік різко, ваша надмірна зухвалість не сподобається тим, хто має пріоритет і вас можуть не пропустити, посиливши аварійну ситуацію.

На злитті двох потоків транспорту будуються всі багаторівневі розв'язки, тому водієві важливо оволодіти мистецтвом в'їзду з другорядної дороги.

Придивляйтеся до потоку, що перетинається вами, не безпосередньо біля себе, а за кілька машин раніше – якщо хтось із водіїв, побачивши вашу машину здалеку, вирішить пропустити вас, то він починає збільшувати вікно завчасно, і ваше завдання побачити його і підготуватися до перебудови в нього.

В'їжджаючи у вікно в потоці, намагайтеся робити це на його першій ділянці, притискаючись до автомобіля попереду. Так ви залишите наступному авто більше місця і часу, щоб помітити вас і відреагувати, якщо виявиться так, що ви зробили щось неправильно. (Не забувайте, однак, про можливість різкого гальмування передньої машини)

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Якщо ви в'їжджаєте в потік з прилеглої паралельної смуги, постарайтеся зрівняти з ним вашу швидкість ще при русі по своїй смузі.

Однак, не затягуйте перелаштування з паралельної смуги (смуги прискорення) до самого її кінця, залиште собі місце для уповільнення або другої спроби, якщо вам не вдасться зайняти заздалегідь вибране вікно.

Одна з найважчих ситуацій – в'їзд на смугу, якою автомобілі традиційно рухаються з високою швидкістю.

Під час перешикування зі смуги в смугу простежте, чи не збирається хтось з тих, хто їде головною смугою, в вашу смугу. Можна зрівнятися з цією машиною і помінятися з нею місцями – тобто її водій допоможе вам, звільняючи своє місце для вас.

Влаштовуватися в головний потік простіше перед великими неквапливими транспортними засобами – автобусами і вантажівками. Їхні водії зазвичай більш поступливі, але не зловживайте їхньою довірою, не примушуйте їх до екстрених дій, адже зупиняти і розганяти важку машину нелегко.

Якщо основний потік рухається повільно, спробуйте встановити візуальний контакт з водієм тієї машини, перед якою ви збираєтеся вклинитися: нормальна людина зрозуміє ваше прагнення і швидше за все дасть знак, що ви можете проїжджати.

При злитті двох потоків, що тягнуться, допомагає "правило блискавки" – проїжджає одна машина зправа, одна машина зліва, одна машина зправа, одна зліва – і так далі. Але у нас воно мало поширене.

Врахуйте, що для набуття впевнених навичок перестроювання з другорядної дороги на головну в умовах щільного трафіку вам потрібен якомога більший позитивний досвід. Тому, щоб не отримати стійкої фобії до цього маневру, поки ви вчитеся азам міської їзди, намагайтеся не їздити в найжорсткішу годину пік, вибираючи для своїх поїздок більш спокійний час доби.

Рекомендація Авто24

Досвідчені автомобілісти живуть за правилом: всі сумніви вирішуються на користь безпеки. Тому якщо ви не впевнені, що встигнете “проскочити” у вікно перед машиною, що під'їжджає, стійте і чекайте більш підходящого моменту. На обурені гудки квапливих співгромадян і доморощених Шумахерів не звертайте уваги: краще їм лікувати свої нерви, ніж вам – поправляти здоров'я після ДТП.

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