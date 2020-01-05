Одно из самых трудных "упражнений" для начинающих водителей – выезд на оживленную улицу со двора или примыкающей дороги. Как вливаться в поток, не создавая при этом аварийных ситуаций и не мешая другим водителям?

В таком маневре нет проблемы, когда пересечение дорог регулируется, но это настоящее испытание на мастерство и выдержку, если приходится вливаться в движущийся на скорости поток с второстепенного направления –на транспортной развязке, на малозаметном перекрестке, в месте сужения многополосной дороги.

С недавних пор выезд на перекресток с круговым движением стал в определенной мере испытанием для малоопытных водителей.

Проблема тут в том, что при плотном потоке на главном направлении и строгом соблюдении ПДД водитель на второстепенной дороге может ждать возможности проехать очень долго. Поэтому ему нужно проявить некоторую смелость и энергичность. Тут и возникает коллизия – появляется опасность создать угрозу водителям, едущим по главной дороге.

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Со временем приходит опыт и чутье, позволяющие встраиваться в поток без риска для себя и без неудобств для других водителей. Но чтобы ускорить процесс привыкания, мы приготовили несколько подсказок из собственного опыта.

Будьте вежливы: если по Правилам вы должны пропустить едущих по пересекаемой дороге – сделайте это, притормозив и пропустив несколько автомобилей (это касается прежде всего выезда из дворов и второстепенных улиц). Не вклинивайтесь в поток резко, Ваша чрезмерная дерзость не понравится тем, кто имеет приоритет и вас могут не пропустить, усугубив аварийную ситуацию.

На слиянии двух потоков транспорта строятся все многоуровневые развязки, поэтому водителю важно овладеть искусством въезда с второстепенной дороги.

Присматривайтесь к пересекаемому потоку не непосредственно около себя, а за несколько машин ранее – если кто-то из их водителей, увидев вашу машину издалека, решит пропустить вас, то он начинает увеличивать окно заблаговременно, и ваша задача увидеть его и подготовиться к перестроению в него.

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Если вы въезжаете в поток с прилегающей параллельной полосы, постарайтесь уравнять с ним вашу скорость еще при движении по ней.

Однако, не затягивайте перестроение с параллельной полосы (полосы ускорения) до самого ее конца, оставьте себе место для замедления или второй попытки, если вам не удастся занять заранее выбранное окно.

Одна из самых тяжелых ситуаций – въезд на полосу, по которой автомобили традиционно движутся с высокой скоростью.

При перестроении из полосы в полосу проследите, не собирается ли кто-то из едущих по главной полосе в вашу полосу. Можно сравняться с этой машиной и поменяться с ней местами – то есть ее водитель поможет вам, освобождая свое место для вас.

Встраиваться в главный поток проще перед большими неторопливыми транспортными средствами – автобусами и грузовиками. Их водители обычно сговорчивее, но не злоупотребляйте их доверием, не принуждайте их к экстренным действиям, ведь останавливать и разгонять тяжелую машину нелегко.

Если основной поток двигается медленно, попробуйте установить визуальный контакт с водителем той машины, перед которой вы собираетесь вклиниться: нормальный человек поймет ваше стремление и скорее всего даст вам понять, что вы можете проезжать.

При слиянии двух тянущихся потоков помогает “правило молнии” – одна машина справа, одна машина слева, одна машина справа, одна – слева. Но у нас оно мало распространено.

Учтите, что для обретения уверенных навыков перестроения с второстепенной дороги на главную в условиях плотного трафика вам нужен как можно более богатый положительный опыт. Поэтому, чтобы не получить стойкой фобии к этому маневру, пока вы учитесь азам городской езды, старайтесь не ездить в самый жесткий час пик, выбирая для свои поездок более спокойное время суток.

Рекомендация Авто24

Опытные автомобилисты живут по правилу: все сомнения решаются в пользу безопасности. Поэтому если вы не уверены, что успеете «проскочить» в окно перед подъезжающей машиной, стойте и ждите более подходящего момента. На возмущенные гудки торопливых сограждан и доморощенных Шумахеров не обращайте внимания: лучше им лечить свои нервы, чем вам – поправлять здоровье после ДТП.

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