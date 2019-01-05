Одна из неприятных зимних ситуаций, способных довести до отчаяния даже бывалого водителя: колеса отчаянно буксуют на скользком покрытии, а машина – ни с места. Как правильно тронуться на льду, чтобы продолжить поездку?

Скажем честно: лед под колесами настолько неприятная штука, что в некоторых ситуациях вам в самом деле придется оставить машину на месте стоянки. Но в большинстве случаев умелыми действиями лед под колесами можно обхитрить.

Читайте также: Как встречать мороз: твои вчерашние ошибки

Подтолкнуть

Машину, буксующую на ровной гладкой поверхности, иногда бывает достаточно легонько подтолкнуть – и она стронется с места. После этого главное не нажимать резко на газ, а плавно прижимая акселератор, продолжить неспешный набор скорости.

На ровном участке дороги лед не так страшен: используя вторую передачу и аккуратно действуя педалями, тронуться тут относительно легко

Раскачка

Очень эффективный прием, требующий, однако, некоторых навыков. Если при попытке тронуться на обледеневшей дороге вы заметили, что буксующая машина после сброса газа откатывается назад, этот “свободный ход” можно использовать для разгона. Переключая быстро переднюю и заднюю передачи (или просто подавая вперед и затем откатываясь назад с выжатым сцеплением), раскачайте автомобиль с максимально возможной амплитудой. Затем во время очередного “размаха” используйте инерцию машины, чтобы сходу выехать с отшлифованного колесами скользкого места в одном из направлений.

Разгон

Тронуться в горку – самый тяжелый случай. Даже малозаметный скользкий подъем нужно преодолевать сходу, без остановок. Если придется остановиться и затем забуксовать на подъеме, самое простое будет откатиться назад, до участка чистого асфальта, где можно тронуться и набрать нужную скорость. Иногда такой участок оказывается немного в стороне от машины и от накатанной колеи, в таком случае попробуйте трогаться не вверх, а в сторону, в направлении чистого, не покрытого льдом участка (это легче сделать на переднеприводном авто).

Если двинуться вперед на подъеме не получается, можно попробовать трогаться в сторону. Лучше всего это получается на переднеприводной машине.

Увы, подобные возможности есть не всегда, в таком случае придется дождаться, когда дорога будет свободной от других машин и скатиться в самый низ, на ровный отрезок дороги, где можно будет набрать скорость для новой попытки штурма высоты.

Читайте также: Зимой в Карпатах: как ездить правильно и безопасно

Дорожки перед колесами

Действенное средство для преодоления ледяного участка дороги – насыпать перед ведущими колесами дорожки из отсева, каменной крошки, на худой конец – песка, земли, мелких веток.

В ледяных колеях и на ровном гладком льду тронуться с места помогут дорожки из фрикционного материала – песка, а лучше отсева или каменной крошки, насыпанные спереди и сзади от ведущих колес.

Чем длиннее будут эти дорожки, тем большую скорость вам удастся набрать и тем больше шансов подняться наверх. Трогаться и двигаться нужно при малых оборотах двигателя, по возможности – на второй передаче, чтобы не нагружать ведущие колеса излишним крутящим моментом.

Хорошая резина

Проблем на льду и укатанном до блеска снегу будет намного меньше, если с осени автомобиль будет обут в зимние шины высокого класса. Именно в таких, “ледовых” условиях чаще сего проявляются основные достоинства премиальных моделей шин перед бюджетными. Причем совсем необязательно речь идет о шипах: лучшие образцы “фрикционок” ведут себя на льду лучше, чем дешевые шипованные модели. Выбрать конкретные модели помогут диаграммы, отражающие баланс характеристик шин: цепкость на льду при разгоне и торможении, работа на мокром асфальте и снежной каше, управляемость, комфортность и т.д.

Если обледеневшая дорога покрыта ямками и застывшими колеями, важно не остановиться ведущим колесом в одной из таких лунок. Выехать из нее можно только, подтолкнув машину или методом раскачки.

Рекомендация Авто24

Разбираясь, как правильно ездить по льду и как тронуться на скользкой поверхности, знайте: многое решает то, насколько удачно вы остановились накануне. Зимой выбирайте место для парковки, исходя из вышеописанных условий, необходимых для удачного старта. Кроме по возможности ровной и шершавой поверхности, позаботьтесь также о том, чтобы вокруг машины было побольше свободного пространства – оно может понадобиться при применении приема “раскачка” или при непроизвольных смещениях машины в стороны во время буксования ведущих колес.

Читайте также: Как парковаться, если завтра мороз