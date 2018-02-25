Як зустрічати мороз, щоб одного зимового ранку він не перетворив вашу машину на нерухомість? Згадаймо зимові секрети разом.

Зимові несподіванки щороку одні й ті самі, тому дуже образливо буває, коли ми не засвоюємо минулорічних уроків. Отже, ви виходите до вашого автомобіля, але замість вірного комфортабельного “коня” вас зустрічає льодяний пам’ятник, що уособлює вашу вчорашню непередбачливість і навіть недбалість...

Очищувати лобове скло механічним шляхом треба обережно, адже на ньому можуть залишитися дрібні подряпини, які погіршують огляд уночі.

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Примерзли двері

Що завадило вам учора з вечора оросити гумовий ущільнювач на дверях силіконовим спреєм або хоча б насухо протерти его серветкою? Також допоміг би звичайний шматочок мила. Але тепер не смикайте двері за ручку з усієї сили, бо вона (разом з гумкою) стане першою втратою, якої зазнає ваша машина від морозу. Спробуйте по черзі усі двері, адже зазвичай “намертво” примерзають не усі.

Не намагайтеся звільнити склоочищувачі силовим методом – так ви пошкодите їхні гумові леза.

2. Примерзли двірники

Якби ви звечора не залишили щітки притиснутими до теплого мокрого скла, цього б не сталося. Якщо вам не подобається, коли поводки двірників сторчать у небо мов дві сухі гілки, можна було залишити їх на місці, підсунувши під них по коробці сірників або щось подібне. Проте коли вже ви цього не зробили, головне – не увімкнути склоочищувач до того, як тепле повітря від “пічки” підігріє лобове скло і звільнить двірники. Звичайно, якщо у вас є електричний підігрів зони паркування щіток, справа піде швидше.

Ефективну допомогу у боротьбі з кригою надасть рідина-розморожувач. Намагайтеся залити її під шар льоду, попередньо зробивши бодай невеличке віконце шкребком.

Крига на склі

Цій проблемі запобігти найважче, але учора шанс у вас був. Потрібно було перед тим, як залишити розігріту машину на морозі, охолодити лобове скло, аби на ньому не танув сніг и не конденсувалась волога. Відключений тоді обдув скла від пічки і провітрений на ніч салон з великим ступенем ймовірності позбавив би вас ранкової проблеми. Тепер доведеться чекати, поки опалювач розплавить кригу або бігти за рідиною-розморожувачем.

Якщо надумаєте дряпати лід чимось підручним, нехай це буде щось відносно нежорстке, інакше на склі залишаться мікроподряпини, які дуже заважатимуть вам уночі. Якщо маєте у машині електрообігрівач лобового скла – дуже добре, але вмикайте його після запуску двигуна, а не до нього.

Якщо узимку машина рідко їздить на далекі відстані, акумулятор треба час від часу показувати професіональному автоелектрику.

Не заводиться

Так, чим дужчий мороз, тим менше енергії може віддати акумулятор, і одночасно тим більше її потребує стартер для запуску двигуна. Це замкнене коло можна розірвати, якщо узимку бодай трошки подбати про запас енергії в АКБ. Якщо всі ваші зимові поїздки короткі і пролягають містом, то батарея навряд чи встигає заряджатись від генератора після важкого випробування, яким є для неї кожен холодний старт двигуна на морозі.

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Тим, хто їздить винятково міськими заторами і тягнучками, треба час від часу (приблизно раз у два-три місяці) подзаряджати АКБ від стаціонарного зарядного пристрою. Такий можна або придбати для себе, або знайти на автостоянці чи найближчій СТО. Якщо ви цього вчасно не зробили і двигун на морозі не хоче заводитися, швидше за все доведеться “прикурювати” від іншої машини, або знімати батарею і везти її на підзарядку. Заводитися с буксиру радимо тільки тим, хто має належний досвід і вправного водія з автомобілем-тягачем.

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