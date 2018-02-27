Про те, як виїхати з двору без наслідків, багато хто з нас турбується саме взимку, коли до щільного строю сусідської автотехніки додаються сезонні перешкоди. Ми знаємо, як знівелювати частину цих небезпек.

Над тим, як виїхати з двору, навряд чи замислюються жителі малих населених пунктів, де автомобілі не ночують серед щільної забудови багатоповерхівок. Але хто хоча б раз бачив, як бувають припарковані автомобілі в спальних районах великих українських міст, не можуть не поспівчувати їхнім водіям.

Слизькі ділянки в обмеженому просторі слід долати на низькій швидкості при малих обертах двигуна, уникаючи користування гальмом. Інакше машину може розвернути.

Іноді здається, що навіть вибратися з щільного ряду машин, що стоять біля під’їздів, просто нереально, але ж потім ще потрібно виїхати на вулицю між двох звивистих шеренг, при запасі простору по кожному борту близько 20-ти сантиметрів! Узимку ж до цього ранкового кошмару у дворі додаються лід на асфальті і слизькі бруствери упереміж з такими ж коліями.

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Такі крижані «споруди» здатні всупереч волі водія змінювати напрямок руху автомобіля – в тому числі не тільки вперед-назад, але і в сторони. Що в ранковій дворовій тісноті однозначно означає ДТП. Журналісти «Авто 24» діляться своїм досвідом автомобільного життя в спальних районах великих міст.

– Потурбуйтеся, аби всі вікна вашого автомобіля були чисті від снігу та льоду, адже при маневруванні поміж інших машин вам буде потрібен добрий огляд.

– Перш ніж покинути своє місце в ряду інших машин, переконайтеся, що поверхня, по якій будуть їхати ваші колеса – у першу чергу ведучі – рівна і не слизька. Постарайтеся розчистити її, особливо небезпечні крижані горби – з них машина може зісковзнути на сусідній автомобіль або не дай Бог, на пішохода. Не посоромтеся принести піску або «фірмового» посипного матеріалу від місцевих двірників і обробити їм місця, з якого будуть стартувати ваші ведучі колеса і де ви будете маневрувати при розвороті.

Готуючи місце для виїзду з двору, пам`ятайте про небезпеку пошкодити довгою лопатою автомобіль – як свій, так і сусідський.

– Якщо ви бачите, що виїзд з місця парковки буде пов'язаний з маневрами на слизькій або засніженій поверхні, обов'язково прогрійте двигун, як мінімум до тієї температури, за якої холості оберти будуть триматися нижче 1000 об./хв. Так вам буде легше рушати внатяжку, адже з холодним двигуном автомобіль швидко зривається в буксування.

– Якщо ви постійно паркуєтеся на місці, яке не розчищається комунальниками, заведіть собі крім великої «сніжної» лопати другу – маленьку, якою зручно збивати кригу і прибирати сніг під колесами, коли поруч мало місця через близько запарковані машини. Вона повинна бути міцною, сталевою і на міцному держаку – скажімо, по типу армійської саперної лопатки радянського зразку.

Бруствер зі снігу та льоду, що його залишили прибиральні машині комунальників, потрібно прибирати, інакше машину при паркуванні може розвернути.

– Як би важко не було виїжджати з місця ночівлі у дворі, в запалі боротьби з ожеледицею та снігом не забудьте про інші машини, які можуть в цей час рухатися по проїзду. Якщо ви бачите далеко іншу машину, яка прямує в вашу сторону, не починайте виїзд зі свого паркомісця, дайте їй проїхати. Адже через ожеледицю, слизькі колії і горбисту кригу ви можете «зависнути» впоперек проїзду, створивши пробку і ускладнивши собі завдання.

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– Якщо в тісному обмеженому просторі між інших автомобілів ви потрапили в крижану лунку або глибоку колію, остерігайтеся виїжджати з них методом розгойдування, адже на слизькій поверхні машина може зісковзнути убік, або наприклад, вирватися з полону в заданому напрямку так жваво, що ви не встигнете на льоду її зупинити до сусідніх машин. У такій ситуації краще посипати лід піском чи відсівом, щоб автомобіль завжди залишався під вашим контролем.

– Ще одне небезпечне місце у дворі, про яке ви не повинні забувати, коли прикидаєте, як виїхати з двору без наслідків – повороти в обмеженому просторі і при проблемному дорожньому покритті. Ні в свіжому глибокому снігу, ні на сніговій каші, ні тим більше на льоду не можна проходити такі місця з розгону. Найменший занос у таких умовах призведе до зіткнення – нехай легкого, але відразу з декількома запаркованими машинами. Оформляти таке ДТП, розбиратися не з одною страховою компанією і розраховуватися з двома-трьома потерпілими – дуже клопітка справа.

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– Не соромтеся попросити кого-небудь із сторонніх про допомогу – підштовхнути машину або просто подивитися, скільки сантиметрів простору залишилося до сусідського бампера.

Коли всі роз`їхалися по роботах – саме час прибрати сніг з місця паркування. Але де гарантія, що увечері його не окупує хтось інший?

А в цілому головна порада, яку варто дати щодо виїзду з двору в несприятливих умовах – це серйозне ставлення до процесу. Відверто кажучи, сідаючи вранці в машину, ми подумки вже в дорозі, на своєму звичному маршруті і підсвідомо «перескакуємо» етап виїзду, не беручи його до уваги. А це неправильно.

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