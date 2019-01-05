Одна з неприємних зимових ситуацій, здатних довести до відчаю навіть бувалого водія: колеса відчайдушно буксують на слизькому покритті, а машина – ані руш. Як правильно рушити на льоду, щоб продовжити поїздку?

Лід під колесами – настільки неприємна штука, що в деяких ситуаціях вам справді доведеться залишити машину на місці стоянки. Але в більшості випадків умілими діями лід під колесами можна перемогти.

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Підштовхнути

Машину, що буксує на рівній гладкій поверхні, іноді вистачає легенько підштовхнути – і вона зрушить з місця. Після цього головне – не натискати різко на газ, а плавно притискаючи акселератор, продовжити неспішний набір швидкості.

На рівній ділянці дороги лід не такий страшний: використовуючи другу передачу і акуратно діючи педалями, рушити тут відносно легко

Розкачка

Дуже ефективний прийом, що вимагає, однак, деяких навичок. Якщо при спробі рушити на заледенілій дорозі ви помітили, що машина після скидання газу відкочується назад, цей "вільний хід" можна використовувати для розгону. Перемикаючи швидко передню і задню передачі (або просто відкочуватись назад з витиснутим зчепленням), розкачайте автомобіль з максимально можливою амплітудою. Потім під час чергового "розмаху" використовуйте інерцію машини, щоб відразу виїхати з відшліфованого колесами слизького місця в одному з напрямків.

Розгін

Рушити в гірку – найважчий випадок. Навіть малопомітний слизький підйом потрібно долати одразу й без зупинок. Якщо доведеться зупинитися й через це потім забуксувати на підйомі, найпростіше буде відкотитися назад, до ділянки чистого асфальту, де можна рушити і набрати потрібну швидкість. Іноді така ділянка виявляється трохи осторонь від машини і від накатаної колії – в такому випадку спробуйте рушати не вгору, а в сторону, в напрямку чистої, не покритої льодом ділянки (це легше зробити на передньопривідному авто).

Якщо рушити вперед на підйомі не виходить, можна спробувати рушити в сторону. Найкраще це виходить на передньопривідній машині

На жаль, така можливость є не завжди, в такому випадку доведеться дочекатися, коли дорога буде вільною від інших машин і скотитися донизу, на рівний відрізок дороги, де можна буде набрати швидкість для нової спроби штурму висоти.

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Доріжки перед колесами

Дієвий засіб для подолання крижаної ділянки дороги – насипати перед ведучими колесами доріжки з відсіву, кам'яної крихти. Згодиться й пісок, земля, дрібні гілки.

В крижаних коліях і на рівному гладкому льоду рушити з місця допоможуть доріжки з фрикційного матеріалу – піску, а краще відсіву або кам'яної крихти, насипані спереду і ззаду від ведучих коліс

Чим довшими будуть ці доріжки, тим більшу швидкість вам вдасться набрати і тим більше шансів піднятися нагору. Рушати потрібно при малих обертах двигуна, за можливості – на другій передачі, щоб не навантажувати ведучі колеса зайвим крутним моментом.

Хороша гума

Проблем на льоду і на слизькому снігу буде набагато менше, якщо з осені автомобіль взути у зимові шини високого класу. Саме в таких "льодових" умовах частіше усього проявляються основні переваги преміальних моделей шин перед бюджетними. Причому зовсім необов'язково мова йде про шипи: кращі зразки "фрикціонок" поводяться на льоду быль впевнено, ніж дешеві шиповані моделі. Вибрати конкретні моделі допоможуть діаграми, що відображають баланс характеристик шин: чіпкість на льоду при розгоні і гальмуванні, робота на мокрому асфальті і сніговій каші, керованість, комфортність та ін.

Якщо обмерзла дорога покрита ямками і застиглими коліями, важливо не зупинитися ведучим колесом в одній з таких лунок. Виїхати з неї можна, тільки підштовхнувши машину або методом розгойдування

Рекомендація Авто24

Розбираючись, як правильно їздити по льоду і як рушити на слизькій поверхні, знайте: багато вирішує те, наскільки вдало ви зупинилися. Взимку вибирайте місце для паркування, виходячи з вищеописаних умов, необхідних для вдалого старту. Крім рівної і шорсткої поверхні подбайте також про те, щоб навколо машини було побільше вільного простору – він може знадобитися при застосуванні прийому "розгойдування" або при мимовільних зсувах машини в сторони під час буксування ведучих коліс.

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