Обычно украинские суды становятся на сторону пешехода. Даже если тот, нарушая правила дорожного движения, попал под колеса автомобиля.

Независимо от причин возникновения опасности для движения или препятствия, водитель обязан немедленно принять меры к снижению скорости.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу защитника осужденного по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) на приговор апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По мнению защитника, суд первой инстанции вынес оправдательный приговор, правильно оценил фактические обстоятельства дела, а вот апелляционный суд неправильно применил закон Украины об уголовной ответственности, а также не выяснил характера нарушений, которые допустил каждый из участников движения.

В постановлении ККС ВС указано, что свое решение апелляционный суд основывал, в частности, на основании анализа заключения эксперта-автотехника, согласно которому в дорожной обстановке, сложившейся непосредственно перед ДТП, водитель должен был руководствоваться требованиями пунктов 12.2 и 12.3 Правил дорожного движения (ПДД ) и имел техническую возможность с момента возникновения опасности избежать наезда на пешехода, применив экстренное торможение.

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Однако, как установил суд, осужденный вовремя таких мер не принял, зато в момент обнаружения пешеходов на проезжей части дороги подал сигналы аварийной остановки, а затем перестроился в правый ряд. Это также подтверждается, в том числе, исследованным в апелляционной суде записи с видеорегистратора попутного автомобиля, на котором зафиксировано дорожную обстановку перед и в момент ДТП. На основании этих доказательств суд установил, что ДТП с участием потерпевшего и осужденного произошла именно вследствие несвоевременного применения последним экстренного торможения.

ККС ВС не согласился с доводом защитника о том, что противоправность действий потерпевшего пешехода исключает виновность осужденного. То, что в результате грубого нарушения ПДД пострадавший создал опасность для дорожного движения, не вызывает сомнения. Однако, независимо от причин возникновения опасности для движения или препятствия, водитель обязан выполнить требование п. 12.3 ПДД и немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия. Следовательно, тот факт, что опасность для движения, а именно пребывание пешехода на проезжей части дороги, создана в результате противоправного поведения пешехода, не освобождает водителя от исполнения требований указанного пункта ПДД.

ККС ВС оставил без изменения приговор апелляционного суда. Подробнее с текстом постановления ККС ВС по делу № 759/2926/16-к (производство № 51-8348км18) можно ознакомиться на официальном сайте.

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