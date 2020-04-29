Обычно в таких случаях убытки возмещает лицо, признанное виновным в ДТП, но не всегда все так просто.

“Полис ОСАГО – это защита для других водителей, а не для меня” – нередко говорят автовладельцы. Конечно, по полису компенсация выплачивается не застрахованному, а пострадавшему в ДТП.

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В случае, если виновный не имеет полиса ОСАГО, компенсация пострадавшему будет выплачена МТСБУ из своих гарантийных фондов. Затем Бюро предъявляет виновнику регрессное требование, и заставляет компенсировать всю сумму ущерба, причиненного потерпевшему, и дополнительно расходы на экспертизу, судебные расходы и тому подобное.

Ежегодно Бюро взимает регрессы на десятки миллионов гривен. Если же виновник не имеет денег, у него конфискуют имущество на соответствующую сумму.

Если вы потерпевший в ДТП, и полиса нет, то все зависит от того, имеет ли полис другой участник аварии. Если имеет, — убытки вам покроет его страховщик.

В случае отсутствия у виновника полиса ОСАГО, или в случае его исчезновения с места аварии, придется требовать компенсации выплат по ущербу через суд.

Такой же сценарий ожидает вас, если виновник относится к льготной категории граждан (участник боевых действий, инвалид войны или инвалид 1 группы).

Конечно же, если отсутствует договор ОСАГО, вам придется дополнительно уплатить штраф за его отсутствие.

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