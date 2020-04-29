Зазвичай у таких випадках збитки відшкодовує особа що була визнана винною у ДТП, але не завжди все так просто.

“Поліс ОСЦПВ – це захист для інших водіїв, а не для мене” - нерідко кажуть автовласники. Звісно, за полісом компенсація виплачується не застрахованому, а потерпілому в ДТП.

Читайте також: Чому страхові компанії платять менше, ніж коштує ремонт

У випадку, якщо винний не має поліса ОСЦПВ, компенсація постраждалому буде виплачена МТСБУ зі своїх гарантійних фондів. Потім Бюро пред'являє винуватцю регресну вимогу, і змушує компенсувати всю суму шкоди заподіяної потерпілому та додатково витрати на експертизу, судові витрати тощо.

Щороку Бюро стягує регреси на десятки мільйонів гривень. Якщо ж винуватець не має грошей, у нього конфіскують майно на відповідну суму.

Якщо ви потерпілий у ДТП, і поліса не маєте, то все залежить від того, чи має поліс інший учасник аварії. Якщо є, — збитки вам покриє його страховик.

У разі відсутності у винуватця поліса ОСЦПВ, або у разі його зникнення з місця аварії, доведеться вимагати компенсації виплат збитку через суд.

Такий же сценарій очікує вас, якщо винуватець належить до пільгової категорії громадян (учасник бойових дій, інвалід війни або інвалід 1 групи).

Звісно ж, якщо відсутній договір ОСЦПВ, вам доведеться додатково сплатити штраф за його відсутність.

Також цікаво: Українські страхові компанії почали більше заробляти