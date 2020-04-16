Відшкодування за полісом ОСЦПВ відбувається з урахуванням «зносу» автомобіля. Це одна з найболючіших тем автоцивілки.

Більшість страхових компаній дотримуються норм чинного закону «Про ОСЦПВ» і Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. І саме ця методика дає їм можливість зменшувати виплати.

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Знос нараховується як на основі строків експлуатації автомобіля (5 років - для легкових автомобілів виробництва країн СНД; 7 років - для легкових авто вироблених в інших країнах), так і на основі особливостей експлуатації автомобіля, його поточного стану, що зазначено у Методиці.

Знос нараховується, якщо:

✅ авто експлуатується в інтенсивному режимі (фактичний пробіг перевищує нормативний у 2 рази або більше);

✅ складові частини кузова, кабіни, рами відновлювали шляхом ремонту, вони мають корозійні руйнування або ж пошкодження (деформовані);

✅ автомобіль використовувався в якості таксі, авто спеціального призначення, іншими подібними способами.

Компенсацію у розмірі суми зносу потерпілий може отримати з винуватця ДТП, добровільно або у судовому порядку.

Звісно, такий підхід є відверто застарілим та несправедливим. Наразі обговорюється можливість зміни принципу компенсації за такий збиток автомобілям у новому законі “Про ОСЦПВ”. Якщо законопроект буде прийнято, потерпілий буде отримувати всю суму, яка необхідна для відновлення автомобіля.

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