Страхові платежі збільшились на 27%, а виплати усього на 15%.

Моторне (транспортне) страхове бюро України опублікувало головні показники діяльності страхових компаній на ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автотранспорту.

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Показники ринку ОСЦПВ за перші два місяці цього року:

✅ 1,1 млн. шт. укладених договорів (+6,7%),

✅ 837,4 млн. грн. страхових платежів (+26,6%)

✅ 25,2 тис. виплат постраждалим в ДТП (+11,8%)

✅ 453,1 млн. грн. – загальна сума страхового відшкодування (+15,2%)

✅ 9 тис. вимог врегульовано за европротоколом (+13,5%), за такими вимогами

сплачено майже 84,7 млн. грн. (+15,8%)

✅ Більше третини від загальної кількості виплат здійснено за європротоколом

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