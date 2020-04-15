Страховые платежи увеличились на 27%, а выплаты всего на 15%.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины опубликовало основные показатели деятельности страховых компаний на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автотранспорта.

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Показатели рынка ОСАГО за первые два месяца этого года:

✅ 1,1 млн. шт. заключенных договоров (+6,7%),

✅ 837,4 млн. грн. страховых платежей (+26,6%)

✅ 25,2 тыс. выплат пострадавшим в ДТП (+11,8%)

✅ 453,1 млн. грн. – общая сумма страхового возмещения (+15,2%)

✅ 9 тис. вимог врегульовано за європротоколом (+13,5%), за такими вимогами

сплачено майже 84,7 млн. грн. (+15,8%)

✅ Более трети от общего количества выплат осуществлено по европротоколу

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