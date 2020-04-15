Страховые платежи увеличились на 27%, а выплаты всего на 15%.
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины опубликовало основные показатели деятельности страховых компаний на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автотранспорта.
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Показатели рынка ОСАГО за первые два месяца этого года:
✅ 1,1 млн. шт. заключенных договоров (+6,7%),
✅ 837,4 млн. грн. страховых платежей (+26,6%)
✅ 25,2 тыс. выплат пострадавшим в ДТП (+11,8%)
✅ 453,1 млн. грн. – общая сумма страхового возмещения (+15,2%)
✅ 9 тис. вимог врегульовано за європротоколом (+13,5%), за такими вимогами
сплачено майже 84,7 млн. грн. (+15,8%)
✅ Более трети от общего количества выплат осуществлено по европротоколу
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