Під час карантину, коли Сервісні центри МВС відмовляють у перереєстрації вживаних авто, машини часто купують і продають "за дорученням" або "за техпаспортом". Аби мати більше впевненості в легальності авто, "техпаспорт" можна перевірити онлайн.

Нас на сайті Головного сервісного центру МВС працює простий у використанні онлайн сервіс перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Він надає змогу у два кліки самостійно впевнитись, чи дійсно видавалося свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Для цього достатньо ввести його серію (три літери) та шестизначний номер у відповідні поля.

Перейти до онлайн сервісу перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

У випадку, якщо ця інформація міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку свідоцтва, крім особистих даних власника авто.

Цей сервіс може бути корисним не тільки громадянам, але й підприємцям (логістичним компаніям, агрегаторам таксі, користувачам каршерінга тощо).

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