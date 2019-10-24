Щороку поліція виявляє декілька тисяч автомобілів із подробленими документами чи перебитими VIN-кодами. І це тільки виявлені факти. Але тепер перевірити свій чи майбутній автомобіль можна самостійно.

Досить часто власники навіть не здогадуються про наявність підроблених документів. Про це вони дізнаються вже при переоформленні автомобіля в сервісному центрі МВС. При цьому на дорогах зустрічаються як професійні підробки, так і відверта халтура, згідно яких автомобілі в жодній базі даних авто не значаться.

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Методи автошахрайства бувають різні. Є випадки, коли номерний знак автомобіля та техпаспорт співпадають, але номер кузова інший. Часто під дані техпаспорта перебивають номер кузова. Інколи все співпадає з техпаспортом, в тому числі номер кузова, проте автомобіль відсутній в базі МВС. Під одними документами може їздити і два, і три, і чотири автомобілі. І лише один з таких автомобілів легальний.

Такі автомобілі з обліку не знімаються і на облік не ставляться, оскільки при цих операціях здійснюється експертиза автомобіля. Придбання такого автомобіля відбувається, як правило за дорученням чи по розписці.

МВС надало загальний доступ до бази свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виданих з 2013 року. Він знаходиться тут http://hsc.gov.ua/. Ввівши дані свого техпаспорту, ви зможете переконатись, що техпаспорт з таких номером і серією видавався. Також ви можете звірити, чи саме на Ваш автомобіль видавався такий документ за такими параметрами, як дата першої реєстрації, дата реєстрації, рік випуску, марка, модель, номер шасі, об’єм двигуна та ін.

Якщо ви плануєте придбати автомобіль, то здійснити це безпечніше через переоформлення у сервісному центрі МВС. Якщо ж Ви все таки вирішили придбати автомобіль за дорученням, доцільно перед покупкою зробити висновок експерта сервісного центру. Ця процедура займає не більше двадцяти хвилин, але ви отримаєте офіційне підтвердження про легальність автомобіля та захистите себе від можливої втрати автомобіля.

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