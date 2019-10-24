Ежегодно полиция обнаруживает несколько тысяч автомобилей с поддельными документами или перебитыми VIN-кодами. И это только те факты, которые выявлены. Но теперь проверить свой автомобиль можно самостоятельно.

Довольно часто владельцы даже не догадываются о наличии поддельных документов. Об этом они узнают уже при переоформлении автомобиля в сервисном центре МВД. При этом, на дорогах встречаются как профессиональные подделки, так и откровенная халтура, по которым автомобили ни в одной базе данных авто не значатся.

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Методы автомошенничества бывают разные. Есть случаи, когда номерной знак автомобиля и техпаспорт совпадают, но номер кузова другой. Часто под данные техпаспорта перебивают номер кузова. Иногда все совпадает с техпаспортом, в том числе номер кузова, но автомобиль отсутствует в базе МВД. По одним документам может ездить и два, и три, и четыре автомобиля. И только один из таких автомобилей легальный.

Такие автомобили с учета не снимаются и на учет не ставятся, поскольку при этих операциях осуществляется экспертиза автомобиля. Приобретение такого автомобиля происходит, как правило, по поручению или по расписке.

МВД предоставило общий доступ к базе свидетельств о регистрации транспортных средств, выданных с 2013 года. Он находится здесь http://hsc.gov.ua/. Введя данные своего техпаспорта, вы сможете убедиться что техпаспорт с таким номером и серией выдавался. Также вы можете сверить, выдавался ли именно на Ваш автомобиль такой документ по таким параметрам как дата первой регистрации, дата регистрации, год выпуска, марка, модель, номер шасси, объем двигателя и др.

Если вы планируете приобрести автомобиль, то осуществить это безопаснее через переоформление в сервисном центре МВД. Если же Вы все-таки решили приобрести автомобиль по доверенности, целесообразно перед покупкой сделать заключение эксперта сервисного центра. Эта процедура занимает не больше двадцати минут, но вы получите официальное подтверждение о легальности автомобиля и защитите себя от возможной потери автомобиля.

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