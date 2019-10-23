Сегодня, 23 октября, Кабинет Министров Украины принял постановление о внедрении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. А также поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабинета Министров. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

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"Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечены около 160 тысяч человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и при помощи соответствующего мобильного приложения "ДіЯ" генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для управления авто", – сказал Арсен Аваков.

Проект разработан МВД совместно с Минцифрой с целью реализации задачи Президента Украины по внедрению государства в смартфоне.

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Глава МВД добавил, что в качестве еще одного нововведения ожидается внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств – максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦНАПами изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты – производители номеров", – отметил министр.

Арсен Аваков отметил, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с избранным номерным знаком.

"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование – соответствие номерного знака государственному стандарту", – отметил министр внутренних дел.

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