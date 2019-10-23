Сьогодні, 23 жовтня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А також підтримав проект закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі підтвердженням наявності у водія права на керування транспортним засобом є посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, технічний опис яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів. У разі відсутності при собі цих документів до водія застосовується адміністративне стягнення.

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"Тільки за 9 місяців цього року до адміністративної відповідальності за ці порушення притягнуто близько 160 тисяч осіб. Тому ми пропонуємо за бажанням громадянина та за допомогою відповідного мобільного додатку "ДіЯ" генерувати електронні права та техпаспорт. Такі електронні документи матимуть рівнозначну юридичну силу та так само ідентифікуватимуть громадянина. Поліція повинна притягувати до відповідальності не за відсутності при собі прав або техпаспорту, а за відсутність законних підстав для керування авто", сказав Арсен Аваков.

Проект розроблено МВС спільно з Мінцифри з метою реалізації завдання Президента України щодо запровадження держави в смартфоні.

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Очільник МВС додав, що ще одним нововведенням очікується впровадження віртуальних номерних знаків. Проект закону, який передбачає зміну процесу реєстрації транспортних засобів — максимальне спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків, підтримав Уряд та згодом його розгляне Верховна Рада.

"При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені у можливості вибору номерного знаку для транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання та передачу між сервісними центрами та ЦНАПами виготовлених номерів. Вигравали від цього лише корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти — виробники номерів", зауважив міністр.

Арсен Аваков наголосив, що при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком.

"Після зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога — відповідність номерного знаку державному стандарту", зазначив міністр внутрішніх справ.

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