В Україні отримання компенсації від страхової компанії вже вважається перемогою, але нещодавно стався зовсім дивний випадок – суд постановив стягнути з винуватця ДТП 10 тис грн моральної шкоди.

Як повідомляє Дорожній адвокат, водій автомобіля Mercedes-Benz GL потрапив у дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобілів ВАЗ 21099 і ЗАЗ 110307. Автомобіль ЗАЗ зіткнувся з автомобілем ВАЗ і автомобіль ЗАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz GL, який рухався в зустрічному напрямку.

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Внаслідок цієї ДТП автомобіль Mercedes-Benz GL отримав пошкодження на суму 207 тис. грн. Всі учасники ДТП мали страхові поліси.

Винуватцем ДТП визнано водія автомобіля ВАЗ 21099. Також встановлено, що водії ЗАЗ-110307 та Mercedes-Benz GL були не в змозі уникнути зіткнення.

Незважаючи на це, і страхова компанія, і винуватець ДТП відмовлялись оплатити водієві Mercedes-Benz GL шкоду, отриману внаслідок ДТП.

Отримавши відмову, водій Mercedes-Benz GL подав позов у суд стосовно стягнення з страхової компанії і винуватця ДТП страхового відшкодування в розмірі 207 тис. грн.

Додатково водій Mercedes-Benz GL вимагав через суд стягнути із страхової компанії та винуватця ДТП водія ВАЗ 21099 моральну шкоду у розмірі 50 тис. грн. з кожного.

За наслідками розгляду справи №554/17904/14-ц Верховним судом у грудні 2019 вирішено стягнути з страхової компанії у межах визначеного страхового ліміту відшкодування – 50 тис. грн. та з водія ВАЗ – різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою.

Крім цього, суд вирішив стягнути з водія ВАЗ на користь водія Mercedes-Benz GL 10 тис. грн. моральної шкоди, завданої цією тяганиною.

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