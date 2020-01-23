В Украине получение компенсации от страховой компании уже считается победой, но недавно произошел совсем странный случай – суд постановил взыскать с виновника ДТП 10 тыс грн морального ущерба.

Как сообщает Дорожный адвокат, водитель автомобиля Mercedes-Benz GL попал в дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ 21099 и ЗАЗ 110307. Автомобиль ЗАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ и автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GL, который двигался по встречному направлению.

Читайте также: Зарядить электромобиль стало дороже, чем залить полный бак бензина

В результате этого ДТП автомобиль Mercedes-Benz GL получил повреждения на сумму 207 тыс. грн. Все участники ДТП имели страховые полисы.

Виновником ДТП признан водитель автомобиля ВАЗ 21099. Также установлено, что водители ЗАЗ-110307 и Mercedes-Benz GL были не в состоянии избежать столкновения.

Несмотря на это, и страховая компания, и виновник ДТП отказывались оплатить водителю Mercedes-Benz GL вред, полученный в результате ДТП.

Получив отказ, водитель Mercedes-Benz GL подал иск в суд о взыскании со страховой компании и виновника ДТП страхового возмещения в размере 207 тыс. грн.

Дополнительно водитель Mercedes-Benz GL требовал через суд взыскать со страховой компании и виновника ДТП водителя ВАЗ 21099 моральный ущерб в размере 50 тыс. грн. с каждого.

По результатам рассмотрения дела №554/17904/14-ц Верховным судом в декабре 2019 решено взыскать со страховой компании в пределах установленного страхового лимита возмещения – 50 тыс. грн. и с водителя ВАЗ – разницу между фактическим размером вреда и страховой выплатой.

Кроме этого, суд решил взыскать с водителя ВАЗ в пользу водителя Mercedes-Benz GL 10 тыс. грн. морального вреда, причиненного этой волокитой.

Также интересно: В Канаде нашли поле с забытыми "Ладами": фото