Возмещение по полису ОСАГО происходит с учетом "износа" автомобиля. Это одна из самых болезненных тем автоцивилки.

Большинство страховых компаний придерживаются норм действующего закона “Об ОСАГО” и Методики товароведческой экспертизы и оценки колесных транспортных средств. И именно эта методика дает им возможность уменьшать выплаты.

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Износ начисляется как на основе сроков эксплуатации автомобиля (5 лет - для легковых автомобилей производства стран СНГ, 7 лет - для легковых автомобилей произведенных в других странах), так и на основе особенностей эксплуатации автомобиля, его текущего состояния, о чем указано в Методике.

Износ начисляется, если:

✅ автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме (фактический пробег превышает нормативный в 2 раза или больше)

✅ составные части кузова, кабины, рамы восстанавливали путем ремонта, они имеют коррозионные разрушения или повреждения (деформированы)

✅ автомобиль использовался в качестве такси, автомобиля специального назначения другими подобными способами.

Компенсацию в размере суммы износа пострадавший может получить с виновника ДТП, добровольно или в судебном порядке.

Конечно, такой подход является откровенно устаревшим и несправедливым. Сейчас обсуждается возможность изменения принципа компенсации за такой ущерб автомобилям в новом законе "Об ОСАГО". Если законопроект будет принят, потерпевший будет получать всю сумму, необходимую для восстановления автомобиля.

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