Beijing Motor Show 2020 – первое автошоу после начала COVID-19.

С задержкой на пять месяцев Пекинский автосалон 2020 все же открывает свои двери для прессы и общественности. Среди многочисленных локальных новинок и шоукаров есть и несколько машин, которые могут заинтересовать и более широкую аудиторию.

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Beijing Motor Show 2020 откроется для посетителей 30 сентября и продлится до 5 октября, а представители СМИ уже имеют доступ к павильонам с 28 сентября. Ниже приведен полный список премьер серийных моделей и концептов.

Audi A3 L – локальная модель, седан с удлиненной базой, вскоре станет на конвейер китайского завода FAW Volkswagen Foshan;

Audi Q5 L – фейслифтинг, локальная модель, выпускается исключительно в Китае;

Audi Q5 L Sportback – локальная модель, новинка с удлиненной базой от FAW-Volkswagen;

Фото: Audi Q5 Sportback 2022 / Audi

Bestune B70 – третье поколение модели. Седан длиной 4810 мм оснащен 170-сильным 1,5-литровым турбомотором;



Bestune E01 – серийная версия электрического кроссовера FAW, представленного в ноябре 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу;

BMW 5 Series Li/Le – удлиненная версия седана серии G38, выпущенная в Пекине для местного рынка;

BMW M3 / M3 Competition (G80) – премьера глобальной модели в Китае, спортивная четырехдверка в кузове седан, универсал в исполнении M/ M Competition – обещан в 2022 году. Те же моторы, что и у M4;

BMW M4 / M4 Competition (G82) – премьера глобальной модели в Китае, купе в кузове G82 с рядной шестеркой под капотом, имеет мощность в 480 лошадиных сил и 550 ньютонметров;

Changan Vision V – “высеченный из скалы” 4,9-метровый кроссовер в форме концепта, который может занять место в линейке марки над Uni-T;



Chery Tiggo 3X Plus – стилистическая версия актуальной модели с другим оформлением передней части;

Chery Tiggo 8 Plus – люксове исполнение 4,7-метрового кроссовера актуального поколения;

Everus EV-1 Sport – электрический кроссовер GAC на базе Honda HR-V / Vezel с заявленным запасом хода 470 километров вместо нынешних 340;

Foton Da Jiang Jun “Big General” – большой пикап, который выглядит в значительной степени, как Ford F150 Raptor;

GAC Trumpchi Enpulse – дизайнерский концепт электрического родстера с дверью типа "ножницы”;



GAC Trumpchi GM8 – фейслифтинг, минивэн получил вертикальную решетку решетки радиатора вместо горизонтальных;

Geely Xing Rui – это серийная версия прошлогоднего концепта Preface. 4785-метровый фастбек появится в продаже в Китае до конца этого года;

Great Wall Futurist – ретрофутуристический концепт с аккумулятором без кобальта и запасом хода 700 километров;

Haval H2 – мировая премьера серийной версии второго поколения компактного кроссовера Great Wall;



Honda CR-V PHEV – будет выпускаться в Китае, появится в продаже в январе 2021 года;

Honda SUV E: Concept – визионерский концепт двухдверного электрического кроссовера для Китая;

Hongqi HS7+ – большому кроссоверу добавили еще 50 сантиметров к колесной базе;

Hongqi H9 – еще одна удлиненная модель от марки “Красная звезда” – седан, пришедший на смену H7;

Hozon Eureka 03 – концепт, предшествующий третьей серийной модели производителя, представляет электрический седан, который дополнит пару существующих моделей: Eureka 01 и SUV;

Human Horizons HiPhi X – глобальная премьера. Представлен в июле 2019 года как прототип. Этот большой электрический кроссовер теперь предстал в том виде, в котором попадет на конвейер;



Hyundai Custo – первый минивэн бренда для китайского рынка. Базируется на шасси седана Sonata. В продаже – в четвертом квартале 2020 года;

Hyundai RM20e – глобальная премьера. Прототип “гоночно-дорожного” электрокара с силовой установкой на 810 лошадиных сил и 960 ньютонметров;

Infiniti QX60 Monograph – концепт, предшествующий новому поколению QX60, которое появится в следующем году;

Jetour X70 Plus – обновленная версия безумно популярного кроссовера дочерней марки Chery Auto;

Lantu iFree – новый суббренд DongFeng (также известный как Voyah) будет иметь линейку из девяти автомобилей и iFree должен стать первым из них;

Leap Motor C01 або C11 – производитель еще не выбрал название для электрического кроссовера, дебютировавшего в Шанхае в прошлом году под названием C-More;

Lynk & Co 06 / 06 PHEV – премьера 4,340-метрового кроссовера с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и его электрифицированной версии;

Lynk & Co Zero – глобальная премьера концепта электрокара с открытой платформой, которую смогут использовать не только Geely, Volvo и Polestar, но и другие автопроизводители. Пятиметровый четырехдверный хэтчбек имеет в запасе 545 лошадиных сил, пробег в 700 километров на одном заряде и может воплотиться в конвейерную модель с индексом 08;

Mercedes-Benz E-Class L – фейслифтинг удлиненной версии китайской модели V213 выполнен по тому же рецепту, что и у седана, универсала, купе и кабриолета с обычной базой;

Mercedes-Benz S-Class – публичная премьера, следующая за онлайн-презентацией новинки;

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MG 5 – премьера седана с формами фастбека, построенного на агрегатах уже не выпускаемой модели GT;

MG Linghang – премьера для Китая, замена для кроссовера MG HS, который вскоре появится в продаже. Моторы – полуторалитровый и двухлитровый турбо, привод на переднюю или обе оси;



Qoros Milestone – концепт, являющийся предвестником одного из двух седанов, обещанных маркой для 2021 года;

Porsche – виртуальный стенд на сайте 2020 Beijing Motor Show experience;



Roewe i6 Max / i6 Max PHEV – первый из пары, оснащенный 1,5-литровым турбомотором на 178 сил и 275 нм, а комбинированная отдача электрифицированной установки второго обеспечивает 308 лошадиных сил и 480 ньютонметров;

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Roewe iMax 8 – серийная версия концепта iM 8, представленного в мае;

Rolls-Royce Ghost / Ghost Extended – глобальная публичная премьера люксового лимузина нового поколения в обычном исполнении и версии с удлиненной базой;

Songsam Motors SS Dolphin – 4,8-метровый ретро-роадстер копирует Chevrolet Corvette первого поколения. Автомобиль планируют выпускать мелкими партиями с гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового турбомотора;

Songsam Motors Summer – электрический минивэн, напоминающий кемпер Volkswagen Type 2 Kombi;

Wulling Victory – публичная презентация 4,875-метрового минивэна, старт продаж которого назначен на четвертый квартал этого года.