UAZ Patriot у Америці коштуватиме приблизно у стільки ж, скільки Jeep Cherokee.

UAZ Patriot офіційно виходить на ринок США, завдяки угоді з омпанією Bremach, яка буде імпортером УАЗ на американському ринку. Російський позашляховик буде перейменований у Bremach Taos і буде продаватися в Америці з наступного року. А слідом за ним повинен вийти ще й пікап.

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Вибір назви для машини видається неоднозначним, оскільки компанія Volkswagen вже продає у США кросовер з таким іменем – Volkswagen Taos. Тим не менш, Bremach заявляє, що має всі необхідні омологації і сертифікати, щоб розпочати продажі з наступного року.

Для США UAZ Patriot оснащуватимуть по максимуму, аби російський позашляховик міг конкурувати з американськими аналогами. Стартовий цінник для Bremach Taos – 26 405 доларів. Це буквально на сто доларів дешевше за Jeep Cherokee, який коштує 26 555 доларів.

Bremach Taos оснащений 2,7-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 150 кінських сил. Рамна конструкція, роздавальна коробка з електронним управлінням і опційне електронне блокування заднього диференціала – найкраще, що може запропонувати Taos американцям. Bremach також запропонує широкий вибір позашляхових аксесуарів власного виробництва для мдифікації позашляховика.

Слідом за Taos, компанія Bremach розраховує вивести на ринок США пікап Brio. Автомобіль розміром з Ford Ranger ще проходить остаточні випробування на омологацію, але ціна машини, за чутками, буде 27 882 долара.

Фото: Bremach Taos / Autoblog