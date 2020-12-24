Компанія Mahindra змогла довести, що позашляховик Roxor не порушує патентних прав бренду Jeep, однак Fiat-Chrysler не збирається здаватись.

Fiat Chrysler Automobiles бореться за авторські права Jeep із компанією Mahindra вже дуже довгий час, але тепер індійський виробник отримав від Міжнародної торгової комісії дозвіл на продаж свого позашляховика Roxor у США.

Також цікаво: Електрокар Apple може дебютувати восени 2021 року

“Махіндра” пояснює, що рестайлінговий Roxor 2021 модельного року не порушує авторських прав на дизайн. Індійська компанія далі сказала, що це слідує попереднім рішенням, в яких було встановлено, що “Mahindra не порушувала жодної із зареєстрованих торгових марок FCA”.

Хоча Mahindra ще не представила Roxor 2021 модельного року, юридична битва між двома компаніями завершилася минулого року, коли адміністративний суд визначив, що Roxor порушує “торговий вигляд” Jeep, маючи занадто схожий зовнішній дизайн.

Серед ключових особливостей стилю були зовнішні засувки капота, “вирізи дверей над нижньою частиною бічних панелей кузова”, “квадратна форма кузова з плоскими вертикальними бічними та задніми панелями кузова, що закінчуються приблизно на тій же висоті, що і капот”. Суд постановив припинити продажі автомобіля Mahindra у США.

Незважаючи на те, що ще належить з'ясувати, як виглядатиме Roxor 2021 року, Махіндра заявила, що рішення МТК “схвалює” перероблену модель і дозволить їм виготовляти та розповсюджувати автомобіль.

Зі свого боку у FCA заявили, що розчаровані рішенням Комісії і планують оскаржувати його, повідомляє Carscoops. Це означає, що юридичні баталії ще не закінчено.

Фото: оригінальний Jeep CJ та Mahindra Roxor