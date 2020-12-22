Постачальники компонентів Apple підтверджують, що робота над "яблучним" електромобілем триває, незважаючи на чутки про закриття проекту. Більше того, дебют машини очікується раніше, ніж передбачалось.

Проект Titan повинен втілити у життя Apple Car, також відомий як iCar. Ходили чутки про реструктуризацію проекту до розробки лише системи автономного руху, однак, за неофіційною інформацією, розробка електрокара триває, а його дебют відбудеться восени 2021 року, замість 2023, як передбачалось.

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У 2019 році компанія Apple придбала американський стартап з розробки безпілотників Drive.ai – це підкріплює інформацію про зміну профілю проекту Titan. Однак останнім часом надійшло багато замовлень на різні автомобільні компоненти від American Double A – за цією назвою стоять два гіганти: Apple і Amazon.

Якщо з останньою ситуація є цілком ясною – Amazon працює над фургоном з компанією Rivian та над роботаксі з фірмою Zoox – то подробиці про автомобіль Apple все ще засекречені. Наразі немає жодних технічних подробиць про iCar, навіть назви, формату чи габаритів. Це дозволяє художникам уявляти машину на свій смак.

Фото: рендери Apple iCar / Motor1, Top Speed, Autoevolution