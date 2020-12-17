Сьогодні подібне можливо лише на електромобілях з водневою силовою установкою. Але японці обіцяють забезпечити і звичайні батарейні машини такою можливістю.

Супершвидка зарядка стане справжнвм проривом для світу електромобілів.

Також цікаво: Гібриди Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander та Volvo XC40 Recharge провалили лосиний тест: відео

Наступного року компанія Toyota представить прототип електричного автомобіля, оснащеного твердотілою батареєю. Електрокар матиме запас ходу в 500 кілометрів, а зарядка акумулятора від 0 до 100 відсотків буде займати лише 10 хвилин, повідомляє Nikkei Asia.

Твердотільна батарея позбавлена ​​багатьох недоліків, характерних для сучасних літій-іонних акумуляторів. Так, завдяки івдсутності електроліту у складі акумуляторів, практично зникає ризик мимовільного займання батарей.

Toyota розраховує першою вивести на ринок електрокар з твердотільними батареями. А робочий прототип такого електрокара представить вже у наступному році. На сьогоднішній день японська компанія є лідером з розробки джерел струму з твердотілим електролітом. Аналогічними розробками займається Nissan, а свій перший електрокар з твердотільною батареєю планує випустити тільки в 2028 році.