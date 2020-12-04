Найбільш невдалими виявились результати RAV4.

Гарні результати краш-тестів – це добре, однак у них оцінюються наслідки аварій. Тоді як “лосиний тест” дозволяє перевірити керованість автомобіля, завдяки якій аварії можна взагалі уникнути.

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Маневр з об’їзду раптової перешкоди з поверненням у початкову смугу руху був стандартизований відповідно до ISO, як випробування. Тест може легко визначити, як певний автомобіль оминає раптову перешкоду на дорозі – зовсім не обов’язково лося чи іншу тварину, це може бути інший автомобіль, велосипедист чи дитина, що вискочила на проїжджу частину.

В останніх “лосиних тестах” групи Teknikens Värld було протестовано три плагін-гібридних кросовери: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV та Volvo XC40 T4 Recharge.

Як можна побачити у короткому стислому відео нижче, жодному з них не вдалось пройти тест, але RAV4 показав керованість, гідну дріфтової Toyota Supra, настільки сильно заносить його корму.