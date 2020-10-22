Експерти Euro NCAP оцінили міцність та безпеку електричного хетчбека Volkswagen у серії ускладнених краш-тестів.

Методика оцінювання безпеки автомобілів Європейського комітету з проведення незалежних краш-тестів цього року була змінена – з’явились додаткові випробування, в тому числі на перевірку активних систем безпеки.

Німецький електрокар, на який виробник покладає великі надії, отримав високі оцінки і заслужив 5 зірок рейтингу. Експерти також назвали міцність кузову Volkswagen ID3 “безкомпромісною”.

Версія електричного хетчбека, що відповідає специфікації Pro, набрала 87% за безпеку дорослих окупантів салону, 89% за безпеку пасажирів дітей, 71% за захист пішоходів та 88% за активні системи безпеки.

Euro NCAP зазначає, що захист критичних ділянок тіла манекена пасажира був “хорошим”, тоді як ушкодження грудної клітки водія, під час фронтального удару, були оцінені як “задовільні” – тобто “на трійку”. Захист колін та стегнових кісток також був адекватним, тоді як передня конструкція автомобіля не надмірно деформувалась у зіткненні з бар’єром. ID3 також добре показав себе у зіткненні з бічним бар'єром та бічному ударі об стовп.

Volkswagen ID3, побудований на платформі MEB, є першою моделлю німецького бренду в сімействі ID. Автомобіль оснащений електричним двигуном потужністю в 201 кінську силу, що працює від акумулятора потужністю 58 кВт-год або 77 кВт-год – останній пропонує 541 км пробігу на одному заряді в циклі WLTP. Вартість електрокара становить 35 574 євро у Німеччині. У 2021 році виробник планує доповнити лінійку ID3 моделлю з меншою потужністю та батареями на 45 кВт-год, котрі коштуватимуть дешевше.