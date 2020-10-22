Эксперты Euro NCAP оценили прочность и безопасность электрического хэтчбека Volkswagen в серии осложненных краш-тестов.

Методика оценки безопасности автомобилей Европейского комитета по проведению независимых краш-тестов в этом году была изменена – появились дополнительные испытания, в том числе на проверку активных систем безопасности.

Немецкий электрокар, на который производитель возлагает большие надежды, получил высокие оценки и заслужил 5 звезд рейтинга. Эксперты также назвали прочность кузова Volkswagen ID3 "бескомпромиссной".

Версия электрического хэтчбека, что соответствует спецификации Pro, набрала 87% за безопасность взрослых оккупантов салона, 89% за безопасность пассажиров-детей, 71% за защиту пешеходов и 88% за активные системы безопасности.

Euro NCAP отмечает, что защита критических участков тела манекена пассажира была "хорошей", тогда как повреждения грудной клетки водителя, во время фронтального удара, были оценены как "удовлетворительные" – то есть "на тройку". Защита колен и бедренных костей также была адекватной, тогда как передняя конструкция автомобиля не чрезмерно деформировалась при столкновении с барьером. ID3 также хорошо показал себя при столкновении с боковым барьером и при боковом ударе о столб.

Volkswagen ID3, построенный на платформе MEB, является первой моделью немецкого бренда в семействе ID. Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью в 201 лошадиную силу, и работает от аккумулятора мощностью 58 кВт-ч или 77 кВт-ч – последний предлагает 541 км пробега на одном заряде в цикле WLTP. Стоимость электрокара составляет 35 574 евро в Германии. В 2021 году производитель планирует дополнить линейку ID3 моделью с меньшей мощностью и батареями на 45 кВт-ч, которые будут стоить дешевле.