Іспанці з каналу km77 провели чергову серію тестів "Маніобра де ескіба" – маневрів на ухилення від несподіваної перешкоди на дорозі.

Нічим видатним японський позашляховик з кузовом не відзначився і показав середній результат для середньостатистичного пікапа.

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Швидкий рух на асфальті і “тримання поворотів” – зовсім не те, для чого створюються пікапи. Їх головне призначення – перевозити великі предмети та буксирувати причепи. Але це не означає, що вони не повинні бути безпечними. Тому експерти km77 вирішили провести лосиний тест і для “робочої конячки” Mitsubishi L200.

За умовами тесту, транспортний засіб повинен пройти ділянку з конусами зі швидкістю не менше 77 кілометрів на годину для успішного “заліку”, хоча багато сучасних автомобілів з цим завданням не впорались. L200 є одним з них, але цього можна очікувати від такого високого автомобіля. Найкраща спроба японської напіввантажівки відбулась на швидкості у 69 км/год, при якій машина не збила конусів.

Фото: Mitsubishi L200 2020 року / Mitsubishi

Експерти виставили пікапу середню оцінку, зазначивши, що за суб’єктивними відчуттями водія, L200 залишається безпечним і стабільним, незважаючи на значні крени кузову. А якщо порівняти результати L200 з іншими учасниками тестів, виходить, що пікап не так вже й поганий у справі оминання уявного лося. Насправді, його результати не гірші, ніж у Volkswagen Golf 8, протестованого кілька місяців тому.