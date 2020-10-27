Електричний суперпікап ще навіть не представлений у серійному вигляді, хоча виробник вже приймає замовлення з депозитом. Схоже, одим із перших замовників "Сайбертрака" є київський автосалон.

Столичний автосалон, що спеціалізується на екзотичних і дорогих автомобілях, розмістив оголошення про продаж тримоторної версії Tesla Cybertruck за 97 275 доларів – 2,756 млн грн.

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Електричний пікап “Тесла” ще не випускається, але виробник вже отримав більше 650 тисяч попередніх замовлень. Найдоступніша версія електричної напіввантажівки з одним мотором у США коштує 39 900 доларів. Двомоторна версія з повним приводом і запасом ходу у 565 км обійдеться на 10 тисяч дорожче, а топове виконання з трьома електромоторами і діапазоном пробігу у 800 км обійдеться американським покупцям у 69 900.

В Україні пропонується саме така, тримоторна модель Tesla Cybertruck, однак її цінник помітно зріс, що й не дивно, враховуючи усі фактори та необхідність доставки габаритного вантажу з Америки. В оголошенні зазначено, що Tesla Cybertruck оснащений трьома моторами сумарною потужністю 816 л. с. і батареєю на 200 кВт*год, хоча сам виробник поки офіційно не оголошував характеристики пікапа.

Нещодавно Ілон Маск повідомив, що запуск Tesla Cybertruck у виробництво запланований на кінець 2021 року. Тож отримати свій електричний пікап покупці зможуть не раніше початку 2022 року, а замовнику з України доведеться почекати ще довше, оскільки машину ще потрібно доправити з США.

Фото: Tesla Cybertruck з оголошення про продаж в Україні / auto.ria.com