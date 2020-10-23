Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що місто готове сприяти виділенню ділянки у промзоні "Сигнівка" для виробництва електромобілів та збільшити кількість електричних зарядних станцій.

"Дуже позитивно сприймається мешканцями Львова співпраця міста із підприємством "Електрон". Те, що "Електрон" сьогодні взяв в роботу виготовлення 250 електробусів — дуже великий плюс. Але, я вважаю, що нам і далі потрібно тримати лідерство, зокрема у виробництві електромобілів.

Я пропоную на одне з наступних засідань виконавчого комітету винести рішення щодо сприяння міста по виділенню ділянок у промзоні "Сигнівка" для виробництва електромобілів. Ми маємо напрацювати рішення, яке би дало можливість всім, хто має бажання виробляти автомобілі, зокрема світовим лідерам, отримати інформацію, що місто Львів готовий надавати ділянку з мережами, з комунікаціями, по пільговій оплаті, можна через приватно-публічне партнерство, щоб ми залучили когось із виробників сюди. Маючи електробуси, паралельно мати поруч виробництво автомобілів — дуже великий плюс.

Також нам потрібно пропрацювати у політиці міста з точки зору паркування, з точки зору зарядки для електротранспорту. Це має бути імпульс, і він має бути лідируючим", — зазначив мер Львова.

Нагадаємо, що Львів планує закупити 250 електробусів.