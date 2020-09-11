Концерн "Електрон", Львівська міська рада, ЛКП "Львівелектротранс" та концерн приватних перевізників "Екопастранс" підписали меморандум, яким передбачено закупівлю містом 250 електробусів, з яких 200 одиниць закуплять приватні перевізники.

Як підкреслили учасники підписання документу, для Львова електротранспорт визначений як пріоритетний в розвитку міста. Приватні перевізники ретельно вивчили чотирьохрічний досвід експлуатації першого, поки що єдиного електробуса "Електрон" і вирішили практично повністю оновити весь свій рухомий склад та замінити старі маршрутки на парк з 200 сучасних, екологічно чистих і економічних машин, а 50 електробусів поповнять електротранспортний парк міста.

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Для цього концерном "Електрон" буде розроблено новий 10-метровий електробус згідно з технічними вимогами замовників, що випливають з особливостей експлуатації транспорту на маршрутах Львова. І як запевнив президент концерну "Електрон" Юрій Бубес, промисловий потенціал підприємств і ступінь локалізації виробництва – власне виготовлення деталей, вузлів та агрегатів для електротранспорту, дозволяє запропонувати вигідну ціну на придбання якісної нової техніки. А реалізація цього проекту, орієнтовно розрахованого на три роки, створить у Львові хаб з виробництва сучасного екотранспорту.

Передбачається, що перший зразок нового електробусу марки "Електрон" з`явиться через вісім місяців, після чого розпочнеться його серійне виробництво.

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