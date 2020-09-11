Концерн "Электрон", Львовский городской совет, ЛКП "Львовэлектротранс" и концерн частных перевозчиков "Экопастранс" подписали меморандум, предусматривающий закупку городом 250 электробусов, из которых 200 единиц закупят частные перевозчики.

Как подчеркнули участники подписания документа, для Львова электротранспорт определен как приоритетный в развитии города. Частные перевозчики тщательно изучили четырехгодичный опыт эксплуатации первого, пока единственного электробуса "Электрон" и решили практически полностью обновить весь свой подвижной состав и заменить старые маршрутки на парк из 200 современных, экологически чистых и экономичных машин, а 50 электробусов пополнят электротранспортный парк города.

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Для этого концерном "Электрон" будет разработан новый 10-метровый електробус в соответствии с техническими требованиями заказчиков, вытекающими из особенностей эксплуатации транспорта на маршрутах Львова. И как заверил президент концерна "Электрон" Юрий Бубес, промышленный потенциал предприятий и степень локализации производства – собственное изготовление деталей, узлов и агрегатов для электротранспорта, позволяет предложить выгодную цену на приобретение качественной новой техники. А реализация этого проекта, ориентировочно рассчитанного на три года, создаст во Львове хаб по производству современного экотранспорта.

Предполагается, что первый образец нового электробуса марки "Электрон" появится через восемь месяцев, после чего начнется его серийное производство.

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