Государственное космическое агентство Украины, ЮЖМАШ и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум о сотрудничестве по производству 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд гривен, со сроками производства до 2023 года.

Многопрофильная группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. "Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению сотрудничества с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", – говорит Ю Чхоль, председатель правления Caris.

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Стороны приняли программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

"ЮЖМАШ долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом состоянии, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество с Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", – говорит генеральный директор Южмаша Сергей Войт.

"Космическое агентство сейчас сосредоточено на максимальном расширении международного сотрудничества и привлечении инвестиций в отрасль. Это поможет нам быстрее реформировать украинские госпредприятия, которые необходимо сохранить", – подчеркнул председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

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