Украинские нардепы действительно верят, что новые законы смогут сделать нашу страну привлекательной для международных компаний, производящих электромобили.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной Рады и принять за основу законопроекта №3476 и №3477.

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"Мы стали еще на шаг ближе к электромобилям made in Ukraine", – считает народный депутат Украины Роберт Горват.

"После принятия эти законопроекты кардинально изменят налоговую и таможенную политику в области строительства и импорта транспорта на электротяге. Это позволит привести в страну международных инвесторов, начать у нас строительство электрокаров известных мировых производителей, полностью перезапустить отечественную автомобилестроительную отрасль, дав ей выход на европейские рынки. В то же время, импортируемые электрокары будут доступны для украинцев благодаря соответствующим налоговым стимулам", – уверен нардеп.

"Насколько знаю, закарпатский "Еврокар" уже работает над тем, чтобы на заводе производили электрокары Volkswagen. Для региона работа с таким инвестором – настоящий прорыв. А законопроекты №3476 и №3477 дадут тот необходимый фундамент, на котором это сотрудничество можно будет эффективно налаживать", – сказал Роберт Горват.

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