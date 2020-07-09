Українські нардепи справді вірять, що нові закони зможуть зробити нашу країну привабливою для міжнародних компаній, які вироблюють електромобілі.

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні рекомендував включити до порядку денного сесії Верховної Ради та прийняти за основу законопроекти №3476 та №3477.

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"Ми стали ще на крок ближчими до електромобілів made in Ukraine", - вважає народний депутат України Роберт Горват.

"Після прийняття ці законопроекти кардинально змінять податкову та митну політику в галузі будівництва та імпорту транспорту на електротязі. Це дасть змогу привести до країни міжнародних інвесторів, розпочати у нас будівництво електрокарів відомих світових виробників, повністю перезапустити вітчизняну автомобілебудівну галузь, давши їй вихід на європейські ринки. Водночас, імпортовані електрокари залишатимуться доступними для українців завдяки відповідним податковим стимулам", - впевнений нардеп.

"Наскільки знаю, закарпатський "Єврокар" уже працює над тим, щоб на заводі виробляли електрокари Volkswagen. Для регіону робота з таким інвестором – справжній прорив. А законопроекти №3476 та №3477 дадуть той необхідний фундамент, на якому цю співпрацю можна буде ефективно налагоджувати", - сказав Роберт Горват.

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