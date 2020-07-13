Державне космічне агентство України, ПІВДЕНМАШ і південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум про співпрацю щодо виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд гривень, з термінами виробництва до 2023 року.

Багатопрофільна група Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні. "Ми дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування", – каже Ю Чхоль, голова правління Caris.

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Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

"ПІВДЕНМАШ довгий час був недостатньо завантажений і знаходився у тяжкому економічному стані, але зміг повністю зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця з Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу", – говорить генеральний директор ПІВДЕНМАШу Сергій Войт.

"Космічне агентство зараз зосереджено на максимальному розширенні міжнародного співробітництва та залученні інвестицій у галузь. Це допоможе нам швидше реформувати українські держпідприємства, які необхідно зберегти", – підкреслив голова Державного космічного агентства Володимир Усов.

Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані у багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.

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