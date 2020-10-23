Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что город готов способствовать выделению участка в промзоне "Сигновка" для производства электромобилей и увеличить количество электрических зарядных станций.

"Очень положительно воспринимается жителями Львова сотрудничество города с предприятием "Электрон". То, что "Электрон" сегодня взял в работу изготовление 250 электробусов — очень большой плюс. Но, я считаю, что нам и дальше нужно держать лидерство, в частности в производстве электромобилей.

Я предлагаю на одно из следующих заседаний исполнительного комитета вынести решение о содействии города по выделению участков в промзоне "Сигновка" для производства электромобилей. Мы должны выработать решение, которое бы дало возможность всем, кто имеет желание производить автомобили, в частности мировым лидерам, получить информацию, что город Львов готов предоставлять участок с сетями, с коммуникациями, по льготной оплате, можно через частно-публичное партнерство, чтобы мы привлекли кого-то из производителей сюда. Имея электробусы, параллельно иметь рядом производство автомобилей — очень большой плюс.

Также нам нужно проработать в политике города с точки зрения парковки, с точки зрения зарядки для электротранспорта. Это должен быть импульс, и он должен быть лидирующим", — отметил мэр Львова.

Напомним, что Львов планирует закупить 250 электробусов.