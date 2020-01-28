Насправді мета поїздки не відома, але можна припустити, що скоро електричний пікап можна буде побачити у шоу Джея Лєно.

Схоже, ми можемо з нетерпінням чекати на новий епізод шоу Jay Leno's Garage на YouTube, аби побільше дізнатись про Tesla Cybertruck.

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Користувачка Instagram з ніком gorgeouserika завантажила кадри з проїзду Cybertruck по бульвару Креншо у Хоторні, штат Каліфорнія – неподалік від штаб-квартири SpaceX та дизайнерського центру Tesla. На пасажирському сидінні добре видно Ілона Маска, а от водія можна впізнати хіба що по білому волоссю, що лиш краєм потрапляє в кадр.

Зазначимо, що аудіо, в цьому ролику, переповнене нецензурною лайкою (англійською мовою), тому переглядайте на власний розсуд. Також нагадуємо, що знімати відео на смартфон, знаходячись за кермом автомобіля – протизаконно та небезпечно для здоров’я і життя.

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