На самом деле цель поездки не известна, но можно предположить, что скоро электрический пикап можно будет увидеть в шоу Джея Лено.

Похоже, мы можем с нетерпением ждать новый эпизод шоу Jay Leno's Garage на YouTube, чтобы побольше узнать о Tesla Cybertruck.

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Пользовательница Instagram с ником gorgeouserika загрузила кадры проезда Cybertruck по бульвару Креншо в Хоторне, штат Калифорния – неподалеку от штаб-квартиры SpaceX и дизайнерского центра Tesla. На пассажирском сиденье хорошо видно Илона Маска, а вот водителя можно узнать разве что по белым волосам, которые лишь краем попадают в кадр.

Отметим, что аудио, в этом ролике, переполненное нецензурной бранью (на английском языке), поэтому просматривайте на свое усмотрение. Также напоминаем, что снимать видео на смартфон, находясь за рулем автомобиля – противозаконно и опасно для здоровья и жизни.

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