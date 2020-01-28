Автопроизводители постоянно работают над повышением безопасности машин, однако водители и пассажиры часто сами подвергают себя опасности.

Непристегнутые ремни безопасности – не единственная бессмысленная и опасная вещь, которой грешат автомобилисты и пассажиры. Вот какие последствия может иметь привычка класть ноги на переднюю панель автомобиля в случае аварии.

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Анатомический снимок демонстрирует повреждения, которые “изменили жизнь молодой женщины, чей скелет мы видим. Бедренная кость сломана, другая вывихнута далеко от того места в тазобедренном суставе, где она должна быть. И это последствия незначительной аварии.

Daily Mail приводит информацию о подобном случае, произошедшем в 2015 году в американском штате Джорджия с молодой женщиной по имени Аудру Татум. Она ехала в машине на переднем сидении, положив ноги на пенель перед собой. В машине также были пассажиры на задних креслах. Произошла незначительная авария – столкновение с автомобилем впереди. Другие пассажиры и водитель автомобиля отделались несколькими синяками и царапинами, тогда как Татум получила удар собственными коленями в лицо, поскольку выстрелила подушка безопасности. Как следствие – переломы носа, бедра и голени в четырех местах. “Весь правый бок моего тела был сломан только из-за моего собственного невежества. Я не Супермен. Я не смогла вовремя опустить ноги”, – сказала тогда Татум. Грустная ирония заключается в том, что Татум сама была специалистом в медицинской отрасли, а после аварии она уже не могла выполнять свою работу.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi — 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sgt 121 Ian Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@DPGoSafeSkipper) 22 января 2020 г.

Заметим, что подушки безопасности срабатывают за долю секунды и раскрываются со скоростью от 160 до 354 км/час. Поэтому если среди ваших знакомых есть любители класть ноги на торпедо – этот снимок должен убедить их больше так не делать.

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